Осторожно, воскресенье: cпециалист «Грань.рф» рассказала, как справиться с тревогой выходного дня

Многие перед началом рабочей недели сталкиваются с «синдромом воскресенья». Он сопровождается тревогой и беспокойством о предстоящих делах. По сути, формально находясь еще в состоянии «отдыха», мысленно человек уже весь погружен в рутину и заботы. В результате, по-настоящему отдохнуть не получается, и человек приступает к делам заранее уставший. Психолог онлайн-платформы «Грань.рф» Юлия Кузнецова рассказала RB.RU, как помочь себе справиться с этим состоянием.

Ключевым фактором формирования «синдрома воскресенья» является то, что люди склонны мысленно фокусироваться на будущем, подчеркивает специалист.

Беспокойство при этом, а также ощущение угрозы, связанное с неопределенностью обосновано тем, что человек якобы готовится к решению предстоящих задач. Но чаще получается так, что это состояние только истощает ресурсы, не приводя к полезному результату, – реальной подготовки не происходит, констатирует Кузнецова.

Как можно помочь себе справиться с этим состоянием:

Сконцентрироваться на настоящем моменте. Да, действительно, скоро снова нужно будет включиться в привычный режим. Но пока есть время на себя, психолог рекомендует определиться, как бы вы хотели его потратить? Как вы можете о себе позаботиться, порадовать, дать себе отдохнуть?

Составить и выписать себе план на грядущую неделю. Во-первых, таким образом можно снизить влияние неопределенности, подчеркивает специалист. Во-вторых, записывая, люди выплескивают свои мысли на бумагу, освобождая себя от необходимости постоянно помнить о грядущих задачах.

Проанализировать свое состояние. Человек устроен так, что все его эмоциональные и телесные реакции – это в первую очередь сигнал о том, что происходит вокруг него. Возможно, за беспокойством перед началом рабочей недели скрывается неудовлетворенность работой или неразрешенные конфликты? А может быть стоит пересмотреть свое типичное расписание так, чтобы оно работало во благо, а не во вред?

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