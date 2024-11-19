Принадлежащая Трампу Truth Social ведет переговоры о покупке криптовалютной биржи — FT

Социальная медиаплатформа Дональда Трампа Truth Social ведет переговоры по покупке Bakkt, криптовалютной торговой площадки, принадлежащей Intercontinental Exchange. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на двух источников, знакомых с ситуацией.

Сумма сделки не называется, но рыночная капитализация Bakkt 18 ноября составляла чуть более $150 млн.

После информации о переговорах акции Bakkt взлетели на 162%, а ценные бумаги TMTG подорожали примерно на 16,7%.

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Платформой Truth Social управляет компания Trump Media and Technology Group (TMTG). Ее акции стали одними из самых торгуемых на американских биржах после победы Трампа. Выручка TMTG по итогам 2023 года составила $2,6 млн, при этом ее акции оцениваются в $6 млрд, благодаря чему у руководства есть средства на покупку других компаний, отмечает FT.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп планирует назначить сторонников криптовалюты на ключевые посты в американских финансовых ведомствах.