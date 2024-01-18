Трамп пообещал не допустить появления цифрового доллара в случае избрания президентом

Американский миллиардер и 45-ый президент США Дональд Трамп заявил, что не допустит появления цифрового доллара в случае избрания его главой государства на предстоящих выборах. Одиозный политик считает, что это инструмент «правительственной тирании», пишет Bloomberg.

Выступая на предвыборном митинге в штате Нью-Гэмпшир, Трамп выразил мнение, что такая валюта даст федеральному правительству полный контроль над средствами американцев.

«Они смогут забрать ваши деньги, а вы даже не узнаете, что они пропали», — заявил Трамп и подчеркнул, что никогда не допустит создания цифровой валюты, если станет президентом.

В настоящее время Федеральная резервная система США изучает сценарии запуска цифрового доллара. Пока решения о его создании нет.

По данным Bloomberg, инициатива цифрового доллара не была поддержана консерваторами. Они полагают, что ее создание даст властям возможность отслеживать покупки граждан.

Губернатор штата Флорида Рон Десантис, который, как и Трамп, планирует участвовать в выборах от республиканцев, также раскритиковал инициативу.

В России цифровой рубль начали тестировать еще в 2022 году. С августа 2023 года начал действовать закон, позволяющий рассчитываться цифровым рублем. Он представляет собой третью форму российской валюты и контролируется Центробанком. Доступным для простых россиян цифровой рубль планируют сделать к 2025-2027 годам.

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