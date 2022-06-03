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Инфляция в Турции превысила 70% — это максимум за 23 года

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Годовая инфляция в Турции в мае 2022 года превысила 70% и достигла максимума за 23 года, следует из сообщения Турецкого статистического института. Для сравнения: по итогам 2022 года ЦБ прогнозирует инфляцию в РФ в диапазоне 18–23%.

Инфляция в Турции превысила 70% — это максимум за 23 года

Индекс потребительских цен возрос в мае на 73,5% против показателя на май 2021 года. По сравнению с апрелем 2022 года цены выросли на 2,98%, по сравнению с декабрем 2021 года — на 35,64%.

Что подорожало больше всего:

  • Транспортные услуги — на 107,62% в годовом выражении;
  • Еда и напитки — на 91,63%;
  • Мебель и товары для дома — на 82,08%.

Что подорожало меньше всего:

  • Телекоммуникаци — на 19,81%;
  • Образование — на 27,48%,
  • Одежда и обувь — на 29,8%.

Financial Times отметила, что годовая инфляция стала максимальной за 23 года. Предыдущий максимум был зафиксирован в октябре 1998 года. Тогда Турция столкнулась с экономическим кризисом и перестановками в правительстве.

В России за неделю с 21 по 27 мая Росстат отчитался о нулевом росте цен, а за неделю до этого сообщил о первом с лета 2021 года снижении цен. 

ЦБ в конце апреля прогнозировал инфляцию в РФ в 2022 году в диапазоне 18–23%, ожидая ее снижение до 5–7% в 2023 году и возврат к 4% в 2024 году.

Фото на обложке: Unsplash

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