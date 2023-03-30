Товарооборот России и Киргизии в 2022 году составил $3,4 млрд

В 2022 году товарооборот России и Киргизии достиг рекордной отметки, составив $3,4 млрд, сообщило Минэкономразвития.
На заседании комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству РФ и Киргизии представители стран обозначили основные направления партнерства. Одна из главных сфер — цифровизация мер поддержки предприятий малого и среднего бизнеса (МСП).
«Российская сторона готова предложить Кыргызстану свои разработки в сфере цифровых технологий, транспортной инфраструктуры, сельского хозяйства, энергетики и образования», — приводит пресс-служба ведомства слова замминистра экономического развития Дмитрия Вольвача.
В частности, речь идет о возможной интеграции российской платформы МСП в цифровую систему для МСП Киргизии. Уже сейчас заявлено около 40 проектов в этой области.
В начале года Киргизия смягчила визовый режим для иностранных инвесторов. Теперь, чтобы находиться в стране 10 лет, нужно инвестировать в экономику $230 тыс.
За освоение киргизского рынка принялся российский маркетплейс Ozon. В январе компания открыла в Бишкеке представительство и сортировочный центр.
Фото на обложке: Salivanchuk Semen /
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