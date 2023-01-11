Киргизия смягчила визовый режим для иностранных инвесторов

Киргизия значительно смягчила визовый режим для иностранных инвесторов. Согласно законодательным поправкам, теперь за инвестиции в экономику государства суммой $230 тыс. можно получить визу на 10 лет. Ранее максимальный срок действия киргизской визы составлял один год.

О принятии поправок к закону о миграции сообщил Верховный совет Киргизской республики.

Поправки смягчают визовый режим для иностранцев, инвестирующих в экономику государства. За вложения в размере $116 тыс. в долларовом эквиваленте (10 млн киргизских сом) теперь можно получить визу на 5 лет, за $230 тыс. (20 млн киргизских сом) – на 10 лет.

В августе 2022 года Киргизия приняла программу, вводящую специальные режим для переезжающих в страну IT-специалистов. Статус «цифрового кочевника» позволяет жилья в Киргизии без регистрации и не оформлять разрешение на работу.

С 30 октября 2022 года визы «цифровым кочевникам» начала выдавать Португалия. Обладатели такой визы смогут жить в Португалии, работая на бизнес в другой стране.

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