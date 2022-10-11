Португалия введет визы для «цифровых кочевников»

Португалия с 30 октября будет выдавать визы «цифровым кочевникам». На нее смогут претендовать те, кто не являются гражданами стран Евросоюза или Европейской экономической зоны. Обладатели визы смогут жить в Португалии, работая на бизнес в другой стране.

Кандидат должен быть налоговым резидентом Португалии и иметь зарплату, в четыре раза превышающую среднюю по стране – выше $3,2 тысяч в месяц (~200 тысяч рублей), сообщает CNBC. Для подтверждения от кандидата попросят справку о доходах за последние три месяца.

Также заявитель должен подтвердить, что он фрилансер или удаленный сотрудник, то есть доказать наличие работы или самозанятости. Еще одно требование – кандидат не должен быть гражданином страны Евросоюза или Европейской экономической зоны.

Аналогичные визы уже выдают в Хорватии, Греции и Исландии. О планах запустить программу говорили власти Италии и Испании.

В августе Киргизия предложила российским IT-специалистам стать их «цифровыми кочевниками». Режим позволит жить в Киргизии без регистрации и не оформлять разрешение на работу.

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