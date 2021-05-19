Twitch впервые запретил стримеру зарабатывать на рекламе

Одна из самых популярных стримеров на Twitch в категории IRL Кейтлин «Amouranth» Сирагуса сообщила в своем твиттере, что администрация платформы ограничила ее в получении дохода от рекламы. Девушка стримит одетой только в купальник сидя в надувном бассейне.

Amourath в своем посте подчеркнула, что санкция в отношении нее – прецедент, а у Twitch нет конкретных правил, кто из стримеров может получать доход от рекламы, а кто нет.

Twitter.com

Сирагуса обратилась в Twitch за разъяснением, почему она не получила доход от рекламы. В администрации платформы ей ответили, что она «отстранена на неопределенный срок». При том, что девушка не нарушала правила платформы.

Twitter.com

Amourath – молодая модель, которая общается со зрителями сидя в надувном бассейне в одном купальнике. В последнее время тренд именно на такой контент стремительно набирает обороты. Сирагуса, по данным на 19 мая, занимает 22 место в топе Twitch по количеству активных подписчиков – 19 417. У Сирагусы 2,8 млн фолловеров на платформе.

Twitch.com

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Фото на обложке: Twitch / Amourath