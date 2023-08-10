Памятные вещи из офиса Twitter с прежней символикой выставят на аукцион

Социальная сеть X (бывший Twitter) выставит на аукцион памятные вещи с символикой компании до проведения ребрендинга. В компании рассчитвают, что с молотка уйдут предметы мебели и декора.

«На онлайн-аукционе в рамках ребрендинга Twitter представлен широкий спектр имущества высокого качества, включающий памятные вещи, картины, предметы декора из офиса компании, мебель, электронику и многое другое», — говорится в сообщении аукционного дома Heritage Global Partners, которое приводит ТАСС.

Участникам аукциона предложат купить изображения с предыдущей символикой соцсети — голубой птицей. Также можно будет приобрести неоновые вывески со значком хештега, гитары и другие памятные предметы.

Кроме того, на торги выставят мебель (диваны и стулья), различную технику, в числе которой мониторы, проекторы и телевизоры, а также кухонный гарнитур.

Продать планируется даже картину, копирующую селфи телеведущей Дедженерес с голливудскими актерами. Фото было сделано во время церемонии «Оскар» в 2014 году. Пост с этим снимком набрал в Twitter рекордное число лайков.

Торги запланированы на 12-14 сентября, на них выставляется 584 лота.

В конце июля владелец компании Илон Маск объявил о ребрендинге Twitter: название соцсети сменилось на X, а логотип в виде синей птицы заменил «X».

Новый логотип даже поместили на здание штаб-квартиры компании в Сан-Франциско, однако огромная светящаяся конструкция продержалась на крыше лишь несколько дней.

Фото на обложке: mundissima / Shutterstock