Новый гендиректор Twitter Параг Агравал ушел в декрет спустя три месяца после назначения

Новый генеральный директор Twitter ушел в декретный отпуск по уходу за новорожденным ребенком. Параг Агравал стал главой сервиса всего 3 месяца назад.

Гендиректор Twitter взял декретный отпуск, как говорится в сообщении Bloomberg, на несколько недель. Отмечается, что Параг Агравал с супругой ждут рождения второго ребенка.

Параг Агравал сменил на посту генерального директора Twitter его сооснователя Джека Дорси 29 ноября 2021 года – меньше 3 месяцев назад. О планах нового руководителя Twitter по развитию компании рассказывали RB.ru.

Условия работы в Twitter позволяют Парагу Агравалу взять отпуск по уходу за ребенком на 20 недель. Пользователи сервиса призвали Агравала использовать отпуск по максимуму, чтобы подать пример сотрудникам Twitter.

Результаты одного из исследований, о которых рассказывало издание, гласят о том, что мужчины часто теряют статус в коллективе после возвращения из декретного отпуска по причине нарушения традиционных гендерных норм.

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