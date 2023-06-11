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Platformer: Twitter отказывается платить за услуги Google Cloud

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Twitter отказывается оплачивать счета системы облачных служб Google Cloud Platform, поскольку в этом месяце истекает срок продления контракта между компаниями. Это может привести к нарушению работы команды доверия и безопасности соцсети.

Platformer: Twitter отказывается платить за услуги Google Cloud

Как передает Platformer, еще до покупки Twitter Илоном Маском компания заключила с Google многолетний контракт, связанный в том числе с борьбой со спамом и защитой аккаунтов.

Часть сервисов платформа размещает на своих серверах, другие — на облачных платформах Amazon и Google. Минимум с марта, согласно The Information, соцсеть пытается перезаключить контракт на новых условиях. Тогда же Amazon предупредила, что задержит рекламные выплаты из-за неоплаченных счетов Twitter перед Amazon Web Services.

Источники Platformer не уточняют, как именно конфликт с Google отразится на работе команд доверия и безопасности социальной сети.

После того как Илон Маск занял пост генерального директора Twitter, компания значительно сократила расходы и уволила тысячи сотрудников. Миллиардер, по ноябрьским сообщениям Reuters, распорядился снизить на $1 млрд траты на инфраструктуру, в том числе на облачные сервисы.

Фото: sdx15 / Shutterstock

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