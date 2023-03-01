В работе Twitter произошел глобальный сбой. Число жалоб, по данным сервиса Downdetector, на 13:44 мск достигает 4,5 тыс.
Большинство (56%) жалуются на некорректную работу приложения, 37% — на работу десктопной версии, 7% — на соединение с сервером. Число жалоб начало резко возрастать около 13:00 мск.
«Поиск в Twitter все еще не работает, помогите».
Сама компания не давала комментариев по поводу сбоя.
Фото на обложке: Unsplash
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03 марта 2023
03 марта 2023