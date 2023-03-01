В работе Twitter произошел глобальный сбой. Число жалоб, по данным сервиса Downdetector, на 13:44 мск достигает 4,5 тыс.

Большинство (56%) жалуются на некорректную работу приложения, 37% — на работу десктопной версии, 7% — на соединение с сервером. Число жалоб начало резко возрастать около 13:00 мск.

«Поиск в Twitter все еще не работает, помогите».

Сама компания не давала комментариев по поводу сбоя.

Фото на обложке: Unsplash