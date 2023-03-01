Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

В работе Twitter произошел глобальный сбой

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

В работе Twitter произошел глобальный сбой. Число жалоб, по данным сервиса Downdetector, на 13:44 мск достигает 4,5 тыс. 

В работе Twitter произошел глобальный сбой

Большинство (56%) жалуются на некорректную работу приложения, 37% — на работу десктопной версии, 7% — на соединение с сервером. Число жалоб начало резко возрастать около 13:00 мск.

«Поиск в Twitter все еще не работает, помогите».

Сама компания не давала комментариев по поводу сбоя.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Facebook и Twitter против Clubhouse: что будет, когда крупнейшие игроки скопируют функционал аудиочатов
  2. 2 От IBM до Uber: история крупнейших компаний — в 33 книгах
  3. 3 5 незаменимых сервисов для SMM-специалиста
  4. 4 60 влиятельных женщин, на которых стоит подписаться в Twitter
  5. 5 5 женщин-лидеров в сфере технологий
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

01 марта 2023

Акселератор по развитию российского автопрома от АВТОВАЗ и АСИ

03 марта 2023

Конкурс грантов от МШУ Сколково

03 марта 2023

Startup Tour 2023 Казань

Все ВОЗМОЖНОСТИ