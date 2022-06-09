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Twitter решил выполнить требования Илона Маска

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

До конца этой недели руководство Twitter может предоставить Илону Маску доступ к данным об активности пользователей соцсети. В потоке более 500 млн твитов ежедневно.

Twitter решил выполнить требования Илона Маска

Компания готова поставить точку в противостоянии с миллиардером, который пригрозил приостановить сделку на $44 млрд по покупке Twitter, сообщил источник Washington Post.

Примерно два десятка компания сейчас платят соцсети за доступ к базе данных, которая включает в себя запись твитов в режиме реального времени, число устройств и учетных записей, с которых производятся публикации на платформ.

Акционеры и аналитики предположили, что Илон Маск использует запросы данных о соцсети в качестве предлога для разрыва сделки или снижения цены компании. 

Илон Маск 6 июня пригрозил расторгнуть сделку из-за отказа предоставлять запрашиваемые данные. Сразу после его заяления генеральный прокурор Техаса Кен Пэкстон инициировал расследование в отношении Twitter.

Он запросил деталей по 23 пунктам, включая данные о монетезируемых пользователях и фейковых аккаунтах за каждый месяц с 2017 года и до настоящего времени. Кен Пэкстон потребовал также разбить эти данные на категории — фальшивая учетная запись, спам-аккаунт и бот-аккаунт, если таковы имеются у Twitter.

Фото на обложке: Michael Vi / Shutterstock

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