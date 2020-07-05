Twitter удалит термины «хозяин», «раб» и «черный список» из программных кодов
Социальная сеть Twitter удалит термины «хозяин», «раб» и «черный список» из своих программных кодов, и заменит их на более «инклюзивные» слова.
«Инклюзивный язык играет решающую роль в создании среды, в которой мы находимся. В Twitter язык, который мы использовали в наших кодах, не отражает наши ценности как компании и не представляет людей, на которых мы работаем. Мы хотим изменить это», — говорится в заявлении компании.
Термин «черный список» будет заменен на «список отказов», слово «хозяин» изменится на «лидер», а термин «раб» заменит «последователь».
«Речь идет не только об английских терминах или кодах. Слова важны также для наших встреч, наших разговоров и документов, которые мы создаем. Мы знаем, что предстоит еще много работы, но мы стремимся выполнять то, что должны», — заявили в Twitter.
Также под запрет попали такие слова, как «белый список», «проверка работоспособности», «фиктивное значение», а также местоимения, указывающие на гендерную принадлежность.
Фото: Unsplash
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