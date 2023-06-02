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Илон Маск планирует переименовать Twitter

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Глава компании Twitter Илон Маск подтвердил планы по ребрендингу социальной сети. Компания может получить название «Х». Информацию предприниматель подтвердил в комментарии T(w)itter Daily News.

Илон Маск планирует переименовать Twitter

Компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Илон Маск приобрел ее осенью 2022 года. Сделка оценивается в $44 млрд.

  • В декабре 2022 года выручка и чистая прибыль платформы Twitter снизились на 40% в годовом выражении. Аналитики связали падение с оттоком рекламодателей из соцсети после прихода в компанию Илона Маска.
  • Чтобы снизить расходы на бизнес, Илон Маск сократить штат компании на 50%. Волна увольнений в феврале 2023 году стала уже восьмой с момента покупки соцсети американским миллиардером. 

Фото на обложке: Koshiro K / Shutterstock

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