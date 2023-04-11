Twitter утратил статус независимой компании

Сервис микроблогов Twitter потерял статус независимой компании. В результате слияния компания стала частью нового конгломерата под названием X Corp, пишет Slate.
Об измении статуса стало известно из судебного иска активистки Лоры Лумер к соцсети, в 2019 году ее аккаунт в Twitter заблокировали. Официальных заявлений о новом статусе представители компании не делали. X Corp Holdings также принадлежит Илону Маску.
Илон Маск зарегистрировал в апреле 2022 года X Holdings I, II и III в Делавэре, три компании должны были облегчить покупку Twitter. Позднее предприниматель зарегистрировал еще две новые компании: X Holdings Corp. и X Corp. После Маск подал заявку на слияние этих компаний в Неваде с двумя своими X Holdings I с X Holdings Corp. и Twitter Inc. с X Corp.
- Илон Маск стал главой Twitter в конце октября прошлого года, приобретя компанию за $44 млрд. По данным WSJ, в конце 2022 года выручка соцсети рухнула на 40% из-за оттока крупных рекламодателей.
- Бизнесмену пришлось взять кредит в $13 млрд с ежегодными процентами более чем на $1 млрд, чтобы закрыть сделку, и первый платеж по займу уже был совершен.
Фото на обложке: Michael Vi /
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