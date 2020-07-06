СМИ: Uber купит сервис доставки еды Postmates

Компания Uber купит сервис доставки еды Postmates Inc. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник.

По информации издания, компании объявят о сделке сегодня. Предполагаемая сумма сделки — $2,65 млрд.

Uber развивает собственный сервис заказа и доставки еды Uber Eats. Bloomberg пишет, что руководитель Uber Eats Пьер-Димитри Гор-Коти возглавит объединенный бизнес по доставке. Поглощение поможет Uber укрепить свои позиции на рынке, считает Bloomberg.

О переговорах Uber с Postmates СМИ сообщили в конце июня. Ранее Uber обсуждал покупку сервиса Just Eat Takeaway.com, но не смог договориться о поглощении.

В 2017 году Uber Eats появился в России. В мае 2018 года он вошел в состав проекта «Яндекс.Еда» — после того как сервис «Яндекс.Такси» поглотил российский бизнес Uber.

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