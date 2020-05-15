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Выходцы из Rambler создадут платформу для анализа данных о москвичах

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Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Компания Ubic, которую основали бывшие сотрудники Rambler, получила от Москвы контракт на создание платформы для обработки агрегированных данных о горожанах. Об этом пишет РБК. 

Выходцы из Rambler создадут платформу для анализа данных о москвичах

Стоимость контракта — 201 млн рублей. Анонимная платформа должна позволить городу обрабатывать данные о москвичах без риска утечек или противоречий с законом «О персональных данных». Правительство Москвы планирует использовать агрегированные данные от государственных и частных учреждений, не передавая их сторонним компаниям.

В основе платформы — совместные конфиденциальные вычисления. Они позволяют пользователям объединять и обрабатывать секретные данные, не раскрывая их содержание, но получать корректный результат. Такие решения используют для электронного голосования и аукционов. 

Ubic уже разработал две информационные системы, данные от которых предлагается обрабатывать на новой платформе. Это системы анализа интернет-активности россиян УДРВС и СТАТС. Платформа будет обрабатывать данные ГИС «Единая мобильная платформа города Москвы», системы «Единое геоинформационное пространство города Москвы» и других информационных систем.

Как именно город будет использовать данные, не уточняется. Эксперты отмечают, что в проекте многое зависит от ответственности разработчика. 

Ubic основали бывший технический директор Rambler Mobile Виталий Саттаров и экс-руководитель платформы электронной коммерции Rambler Алексей Воронин. Компания разрабатывает сервисы фильтрации и анализа трафика.
В 2016 году Ubic привлек 50 млн рублей от ФРИИ, в 2018 году — 115 млн руб. от ФРИИ и РВК. Выручка компании в 2018 году составила 170,9 млн рублей, чистая прибыль — 62,7 млн рублей.
Фото: Otar Gujejiani / Shutterstock

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