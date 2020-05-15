Выходцы из Rambler создадут платформу для анализа данных о москвичах

Стоимость контракта — 201 млн рублей. Анонимная платформа должна позволить городу обрабатывать данные о москвичах без риска утечек или противоречий с законом «О персональных данных». Правительство Москвы планирует использовать агрегированные данные от государственных и частных учреждений, не передавая их сторонним компаниям.

В основе платформы — совместные конфиденциальные вычисления. Они позволяют пользователям объединять и обрабатывать секретные данные, не раскрывая их содержание, но получать корректный результат. Такие решения используют для электронного голосования и аукционов.

Ubic уже разработал две информационные системы, данные от которых предлагается обрабатывать на новой платформе. Это системы анализа интернет-активности россиян УДРВС и СТАТС. Платформа будет обрабатывать данные ГИС «Единая мобильная платформа города Москвы», системы «Единое геоинформационное пространство города Москвы» и других информационных систем.

Как именно город будет использовать данные, не уточняется. Эксперты отмечают, что в проекте многое зависит от ответственности разработчика.

Ubic основали бывший технический директор Rambler Mobile Виталий Саттаров и экс-руководитель платформы электронной коммерции Rambler Алексей Воронин. Компания разрабатывает сервисы фильтрации и анализа трафика.