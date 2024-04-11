Миноритарные участники «Убиратора» нарастили свои доли в проекте

Некоторые миноритарные участники разработчика сервисов для рынка вторсырья «Убиратор» нарастили свои доли в компании, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. Дмитрий Левшин, Григорий Терентьев и Андрей Андрусов вошли в проект в феврале 2024 года. Ранее основатель «Убиратора» Никита Никишкин сообщал, что в 2023 году в компании прошла «пересборка бизнес-модели».

Как следует из данных сервиса «Контур.Фокус», 10 апреля 2024 года доля Дмитрия Левшина в ООО «Убиратор» увеличилась с 2,2% до 3,08%, доля Андрея Андрусова — с 0,75% до 1,06%, а Григорий Терентьев нарастил участие в капитале с 0,34% до 0,48%.

Вместе с тем, доля сооснователя Сергея Калитова сократилась с 3,24% до 1,9%. В «Убираторе» отказались комментировать сделку.

Указанные лица стали участниками ООО «Убиратор» 2 февраля 2024 года. Тогда основатель Никита Никишкин подтвердил, что компания закрыла раунд финансирования, но не назвал условий сделки. Помимо Левшина, Терентьева и Андрусова 10%-ю долю в проекте получило также ООО УК «СТ Капитал».

В настоящее время в ООО «Убиратор» — более 20 участников. Самые крупные доли сохраняются за Никитой Никишкиным (20,4%) и у АО «Тилтех» (20,1%). Доля Никишкина при этом в залоге у Фонда развития венчурного инвестирования города Москвы.

Летом прошлого года 0,55% в «Убираторе» продал частный предприниматель Владимир Христенко. Ему принадлежало в проекте 0,55%.

«Убиратор» в 2018 году основали Никита Никишкин, Сергей Калитов и Алексей Хацкевич. Компания работает в 40 регионах России, среди клиентов — «Вкусвилл», Hoff, «Спортмастер», «Магнит».

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