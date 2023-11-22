Золотодобывающая «Южуралзолото» привлекла 7 млрд рублей в ходе IPO

Золотодобывающая компания «Южуралзолото» (ЮГК) привлекла в ходе первичного публичного размещения акций (IPO) 7 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Цена размещения составила 55 копеек за акцию, что соответствует нижней границе ценового диапазона (55–60 копеек за акцию).
В результате IPO рыночная капитализация компании на момент начала торгов составит 117 млрд рублей.
Отмечается, что совокупный спрос от инвесторов многократно превысил предложение. В ходе IPO разместили 12,7 млрд акций. «Сильный спрос со стороны всех категорий инвесторов позволил увеличить объем размещения до 7 млрд рублей с учетом размера стабилизационного пакета», — отмечается в сообщении.
ЮГК удалось привлечь более 70 тыс. новых инвесторов в структуру акционерного капитала. Доля крупных институциональных инвесторов при этом составила около 50%. Доля акций компании в свободном обращении (free-float) составила около 6% от увеличенного акционерного капитала компании.
Мосбиржа включила акции золотодобывающей компании «Южуралзолото» в раздел «второй уровень» списка ценных бумаг, допущенных к торгам, с 22 ноября. Торговый тикет — UGLD.
- ЮГК является одной из крупнейших золотодобывающих компаний России. Сама компания оценивала, что она занимает в РФ четвертое место по объему производства золота и второе место по ресурсам золота в России.
- Оцененные, выявленные и предполагаемые (MI&I) ресурсы ЮГК составляют 40,7 млн тройских унций золотого эквивалента. В активы предприятия входят месторождения в Челябинской области и в Республике Хакасия. Компания также ведет разработку месторождения россыпного золота в Красноярском крае.
Накануне оператор российской сети бензоколонок «Евротранс» привлек 13,5 млрд рублей в ходе IPO на Мосбирже.
Фото на обложке: Unsplash
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