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Участники конкурса Unicorn Pitches Russia представят проекты инвесторам

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

10 июня состоится конкурс питчей Unicorn Pitches Russia, во время которого стартапы презентуют свои проекты перед 20 фондами. Мероприятие пройдет в онлайн-формате.

Участники конкурса Unicorn Pitches Russia представят проекты инвесторам

По словам организаторов, конкурс подойдет стартапам с MVP и желанием выйти на глобальный рынок.

Жюри:

  • Денис Ефремов, принципал Fort Ross Ventures;
  • Павел Богданов, генеральный партнер Almaz Capital;
  • Сергей Топоров, партнер Leta Capital;
  • Константин Синюшин, управляющий партнер The Untitled Ventures;
  • Владислав Здоренко, сооснователь Startech.vc, генеральный директор Startupbootcamp Russia;
  • Дмитрий Калаев, директор акселератора ФРИИ, и другие представители индустрии.

Unicorn Pitches Russia — российский этап международного конкурса. Победителей пригласят на европейский этап Unicorn Battle, а лучшие проекты — на международный финал Unicorn Cup.

Подробности и регистрация — по ссылке.

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Фото на обложке: Zamurovic Brothers / Shutterstock

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