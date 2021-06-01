Участники конкурса Unicorn Pitches Russia представят проекты инвесторам

10 июня состоится конкурс питчей Unicorn Pitches Russia, во время которого стартапы презентуют свои проекты перед 20 фондами. Мероприятие пройдет в онлайн-формате.

По словам организаторов, конкурс подойдет стартапам с MVP и желанием выйти на глобальный рынок.

Жюри:

Денис Ефремов, принципал Fort Ross Ventures;

Павел Богданов, генеральный партнер Almaz Capital;

Сергей Топоров, партнер Leta Capital;

Константин Синюшин, управляющий партнер The Untitled Ventures;

Владислав Здоренко, сооснователь Startech.vc, генеральный директор Startupbootcamp Russia;

Дмитрий Калаев, директор акселератора ФРИИ, и другие представители индустрии.

Unicorn Pitches Russia — российский этап международного конкурса. Победителей пригласят на европейский этап Unicorn Battle, а лучшие проекты — на международный финал Unicorn Cup.

Подробности и регистрация — по ссылке.



Фото на обложке: Zamurovic Brothers / Shutterstock