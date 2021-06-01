Участники конкурса Unicorn Pitches Russia представят проекты инвесторам

Евгения Хрисанфова
10 июня состоится конкурс питчей Unicorn Pitches Russia, во время которого стартапы презентуют свои проекты перед 20 фондами. Мероприятие пройдет в онлайн-формате.
Участники конкурса Unicorn Pitches Russia представят проекты инвесторамЕвгения Хрисанфова
По словам организаторов, конкурс подойдет стартапам с MVP и желанием выйти на глобальный рынок.
Жюри:
- Денис Ефремов, принципал Fort Ross Ventures;
- Павел Богданов, генеральный партнер Almaz Capital;
- Сергей Топоров, партнер Leta Capital;
- Константин Синюшин, управляющий партнер The Untitled Ventures;
- Владислав Здоренко, сооснователь Startech.vc, генеральный директор Startupbootcamp Russia;
- Дмитрий Калаев, директор акселератора ФРИИ, и другие представители индустрии.
Unicorn Pitches Russia — российский этап международного конкурса. Победителей пригласят на европейский этап Unicorn Battle, а лучшие проекты — на международный финал Unicorn Cup.
Подробности и регистрация — по ссылке.
Фото на обложке: Zamurovic Brothers / Shutterstock
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