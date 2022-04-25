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Часть российских банков запланировала к середине осени выпуск карт UnionPay

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Крупные российские банки — «Росбанк», «Ак Барс Банк», «Хоум Кредит» и др. — планируют к осени запустить выпуск карт UnionPay. Держатели карт смогут использовать ее для снятия наличности, оплаты товаров и услуг как в России, так и за рубежом.

Часть российских банков запланировала к середине осени выпуск карт UnionPay

Спрос на оформление карт китайской платежной системы немного снизился по сравнению с мартом, однако все еще высокий, пишут «Известия».

«Абсолют Банк» рассчитывает начать эмиссию в третьем квартале. Следующий этап — выпуск кобейджинговых карт с платежной системой «Мир». Условия обслуживания будут зависеть от тарифов, которые сложатся к тому моменту. Выпускать карты UnionPay планируют также в «Росбанке», «Ак Барс Банке» и банке «Хоум Кредит».

По словам экспертов, UnionPay может рассматривать заявки от российских банков на выпуск карт на протяжении двух-трех месяцев. Они уверены, что китайская платежная система может даже задержать одобрение заявок российских банков на выпуск карт из-за опасений вторичных санкций. Однако специалисты сомневаются, что UnionPay официально объявит о прекращении работы.

В России к середине апреля было выпущено около 500 тыс. штук карт UnionPay. При этом в последнее время чаще выпускаются виртуальные для оплаты товаров и услуг в интернете. Позднее стало известно, что российские банки, которые попали под западные санкции, вынужденно отказываются от проектов по выпуску карт китайской платежной системы UnionPay. 

UnionPay опасается сотрудничать с российскими банками, попавшими под санкции, из-за рисков попасть под вторичные санкции. Китайскую платежную систему рассматривали как частичную альтернативу Visa и Mastercard, которые прекратили работу в России с 10 марта.

Фото на обложке: Xuefeng Nong / Shutterstock

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