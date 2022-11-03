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Платежная система UnionPay подключила «Тинькофф» к эмиссии своих карт

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Китайская платежная система UnionPay подключила «Тинькофф Банк» к эмиссии своих карт, но кредитная организация не собирается начинать их выпуск, пишет РБК.

Платежная система UnionPay подключила «Тинькофф» к эмиссии своих карт

Роботизированный помощник Олег в чате приложения «Тинькофф» сообщил о получении права на эмиссию, но не уточнил, когда будет запущен выпуск. В самом банке заявили, что таких планов у организации и вовсе нет. При этом там не подтвердили и не опровергли информацию о получении соответствующего права.

В карте «Тинькофф» на сайте ЦБ данные об эквайринге карт UnionPay отсутствуют.

Кредитная организация объявила о планах выпускать карты UnionPay еще в марте, когда международные платежные системы Visa и Mastercard решили прекратить работу в России. Тогда в «Тинькофф» обещали решить этот вопрос «максимально оперативно».

Сегодня UnionPay — единственная международная платежная система, которая работает в России. При этом некоторые зарубежные банки осенью прекратили обслуживать карты UnionPay, которые были выпущены в РФ. Сама платежная система в сентябре ограничила прием в России карт, выпущенных нероссийскими банками. Такое решение связывают с желанием избежать вторичных санкций. 

Фото на обложке: TungCheung / Shutterstock

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