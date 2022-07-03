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В некоторых магазинах электроники можно получить карту UnionPay

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

На фоне ухода Visa и Mastercard из России и возросшего спроса на карты китайской платежной системы UnionPay банки стали увеличивать количество точек по выдаче таких карточек. С конца июня пластиковые карты с UnionPay можно оформить в магазинах электроники «Ноу-хау».

В некоторых магазинах электроники можно получить карту UnionPay

Как сообщают «Известия», карты выдаются по проекту с банком «Солидарность». В настоящий момент услуга доступна в шести точках сети.

После личного обращения пластиковая карточка может быть готова через несколько часов, при этом не нужно быть клиентом банка. Однако желающему придется предоставить документы, подтверждающие его выезд за границу: оригинал загранпаспорта, визу, билет на самолет или бронь отеля.

Счет может быть открыт в одной из трех валют: рубли, евро или юани. Карточка будет действовать во всех регионах, где поддерживается китайская платежная система, а лимиты на снятие средств составляют 500 тысяч рублей или €7,5 тысяч.

Оформление карты бесплатное, а стоимость годового обслуживания составит 2,5 тысячи рублей в год.

Visa и Mastercard в начале марта приостановили работу в России, из-за чего карты этих платежных систем, выпущенные в России, перестали работать за рубежом. 

Альтернативой стала китайская платежная система UnionPay, карты которой принимаются в 180 странах мира. О ее особенностях и о том, как оформить карту в России, ранее рассказывал RB.ru.

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Фото: TungCheung / Shutterstock

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