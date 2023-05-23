Минпромторг: Uniqlo решила покинуть российский рынок и продать местный бизнес

Японская Uniqlo приняла решение покинуть российский рынок и продать местный бизнес, сообщили в Минпромторге. Однако у компании пока нет потенциального покупателя на активы в России, потому что она не подала заявку на проведение сделки в правительственную комиссию. В мае Uniqlo закрыла большинство своих магазинов в стране.
Японская розничная сеть одежды Uniqlo решила окончательно уйти с российского рынка и продать активы в России. Об этом «Известиям» сообщил заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов.
По словам чиновника, Uniqlo может продать свой бизнес по аналогии с тем, как это сделал McDonald’s – предложить договоры аренды, торговые места с покупательским трафиком и оборудование.
Uniqlo пока не подала заявку на проведение сделки в правительственную комиссию, а значит у компании пока нет потенциального покупателя на российские активы, отметил Евтухов.
Японский ритейлер решил закрыть большинство магазинов в России в мае текущего года. В феврале стало известно о планах Uniqlo уйти с российского рынка.
«Коммерсант» ранее сообщал, что место первого магазина Uniqlo в РФ в торговом центре «Атриум» в Москве займет магазин Lime. Gloria Jeans откроется в AFI Mall, где ранее также располагалась точка японского бренда.
Фото на обложке: Sorbis /
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