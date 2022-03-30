Экономисты предложили создать в России новую платежную единицу

Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) и Института народнохозяйственного прогнозирования РАН предложили создать в России новую платежную единицу для торговли с дружественными странами. Недоллоровой системой могут заинтересоваться страны ЕАЭС, Китай, Индия, Иран, Турция и др.

Внутренняя стоимость новой единой валюты должна обеспечиваться имеющимися у стран-участниц ресурсами: золотом и драгоценными металлами. Эти ресурсы могут быть как в наличной форме, так и в форме безусловного обязательства по их поставке за короткий период, говорится в аналитической записке экономистов, передает РБК.

По данным Банка России за девять месяцев 2021 года, 55% экспортных поступлений российских компаний было выражено в долларах, еще 29% — в евро. Оплатить ими импорт практически невозможно.

Власти не исключают возможности создания платежной единицы с дружественными странами, но это вопрос будущего, сказал на конференции 29 марта заместитель министра экономического развития Дмитрий Вольвач.

Он уверен, что сначала платежная единица должна появиться на пространстве Евразийского союза — задача сформировать наднациональный финансовый регулятор содержится в стратегии евразийской интеграции до 2025 года. С учетом нынешней ситуации этот процесс может завершиться быстрее, например к 2024 году, добавил Вольвач.

В Минэкономразвитии считают, что прежде всего Россия должна получить максимум выгоды расчетов с государствами-партнерами в национальных валютах. Эти возможности, появившиеся в условиях санкций, еще не до конца оценены.

Формирование региональной расчетной единицы будет иметь смысл, если продолжится движение к созданию валютного союза и углубление экономической интеграции между странами. В иных случаях новая валюта будет страдать от недостатка доверия. В нынешнее время внутренняя стоимость валют поддерживается уверенностью, что в дальнейшем она будет использоваться для уплаты налогов, трансграничных или внутренних платежей, расчетов, полагает глава группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов.

Президент РФ Владимир Путин 23 марта поручил в кратчайшие сроки перевести расчеты за поставки российского газа в недружественные страны в рубли. То есть, пояснил Путин, планируется отказаться в таких расчетах от всех скомпрометировавших себя валют.

Ранее бизнес предложил ЦБ перейти на рубли во внешней торговле. «Опора России» также рамках поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ) предложила увеличить до 1 млн рублей предельный размер перевода средств через систему быстрых платежей (СБП), ограничить рост тарифов банков на переводы МСБ и другие меры.

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