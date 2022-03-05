Бизнес предложил Банку России перейти на рубли во внешней торговле

«Опора России» предложила Центральному банку (ЦБ) перейти на прямые расчеты в рублях во внешней торговле. Также организация в рамках поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ) предложила увеличить до 1 млн рублей предельный размер перевода средств через систему быстрых платежей (СБП), ограничить рост тарифов банков на переводы и другие меры.

Свои предложения по поддержке бизнеса президент «Опоры России» Александр Калинин направил председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной, сообщил ТАСС.

В «Опоре России» просят уйти от транзакций в долларах, евро, иене, фунтах во внешнеэкономических контрактах и осуществить скорейший переход на прямые расчеты в рублях и иных валютах. Для этой цели предлагается открыть взаимные лимиты банками России и стран с крупными рынками (Китай, Индия, Бразилия, страны Африки).

Также «Опора России» предложила увеличить с 600 тыс. до 1 млн рублей предельный размер перевода средств через СБП и дать финансовую поддержку банкам на реструктуризацию выданных кредитов на срок 6-12 месяцев без увеличения процентной ставки.

В организцаии считают, что необходимо расширить перечень банков стран, которые присоединились к системе передачи финансовых сообщений (СПФС, российский аналог SWIFT) во внешнеэкономических расчетах, информировать экспортеров о зарубежных банках, позволяющих проводить расчеты с ее использованием.

Среди других предложений:

Предоставить коммерческим банкам ломбардное кредитование в размере не более 50% от величины их кредитного портфеля корпоративным заемщикам и МСП. Установить сниженный до 60% коэффициент для кредитных требований к MCБ при расчете обязательных нормативов достаточности капитала кредитных организаций. Ввести льготы при оценке финансового состояния и качества обслуживания долга заемщиков при любой реструктуризации (при отсутствии просрочки свыше 3 месяцев).

Законодательно ограничить спред, разницу между курсом покупки и продажи валюты, ограничить рост тарифов банков по переводам МСБ на счета физлиц вне зарплатных проектов.

С учетом необходимости передачи некоторых операций клиентов от банков, находящихся под SDN-санкциями (список Specially Designated Nationals and Blocked Persons), на баланснеподсанкционных кредитных организаций-партнеров в целях оперативности использовать упрощенную идентификации клиентов из сектора МСП, в том числе по видеосвязи.

Предоставить возможность цессии кредитов, выданных значимым предприятиям (для безопасности страны), в пользу госбанков («Россельхозбанк», «MCП-Банк» или др.) без увеличения процентной ставки. Провести докапитализацию «Россельхозбанка», «MCП банка».

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