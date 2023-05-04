Эксперты сервиса путешествий «Туту» составили топ необычных блюд из разных регионов России и рассказали, куда поехать, чтобы их попробовать. Приводим некоторые из них.

Посикунчики и уха с нефтью: составлен топ необычных блюд, ради которых стоит поехать в путешествие по России