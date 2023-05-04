Посикунчики и уха с нефтью: составлен топ необычных блюд, ради которых стоит поехать в путешествие по России

Анастасия Марьина
Эксперты сервиса путешествий «Туту» составили топ необычных блюд из разных регионов России и рассказали, куда поехать, чтобы их попробовать. Приводим некоторые из них.
Посикунчики и уха с нефтью: составлен топ необычных блюд, ради которых стоит поехать в путешествие по РоссииАнастасия Марьина
- Пермский край, посикунчики. Пирожки из мяса, похожие по форме на вареники или маленькие чебуреки. Название появилось, вероятно, из-за того, что пирожок очень сочный — брызжет соком при каждом укусе. Или же потому, что мясо для пирожков не пропускают через мясорубку, а мелко режут, «секут».
- Республика Татарстан, губадия. Пирог, который подавали на свадьбах. Набор ингредиентов следующий: тесто, рис, яйца, изюм, татарский творог корт. Сладкое и сытное блюдо.
- Свердловская область, шаньги. Несладкие лепешки без начинки. Сверху смазываются разными ингредиентами, чаще картошкой. Можно есть просто так, а можно — с супом, вместо хлеба.
- Приморский край, папоротник с грибами. Есть можно только молодые побеги папоротника сорта орляк: их добавляют в салаты, супы и пирожки. Вкус папоротника чем-то напоминает грибы.
- Архангельская область, козули. Традиционное угощение у поморов, живших в Архангельской губернии на берегу Белого моря и северных рек. Слово «козуля» означает «завиток». Резные пряники в форме животных часто пекли на Рождество.
- Ярославская область, ушное. Мясо, как правило, баранину, обжаривают со специями, режут морковь и лук. Потом тушат в горшочке, добавляя воду, пока мясо не станет мягким, а бульон — наваристым.
- Мурманская область, арктическая уха с крабом. Панцирь краба варят несколько часов, затем добавляют местные травы, сливки и ягоды морошки. Получается северный суп.
- Республика Ингушетия и Республика Чечня, лепешка чепалгаш. Традиционная закрытая лепешка у вайнахских народов. Для приготовления обязательно нужен кефир, начинка может быть любой.
- Республика Карелия, какрискука. Традиционный пирог с начинкой из репы, которую обильно солят.
- Тюменская область, уха с нефтью. Бульон варят, используя несколько видов рыбы. А черный цвет ухе в некоторых случаях и правда придает нефть высокой очистки, в других — может использоваться и натуральный краситель, например чернила каракатицы.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Где купить готовый бизнес: 18 площадок
- 2 5 способов увеличить выручку пекарни без маркетолога в небольшом городе
- 3 «Пропущенных стало меньше» — как региональные бизнесы общаются с клиентами в 2022. Исследование
- 4 Внутренний туризм: пять правил для развития локального бизнеса
- 5 Синергия, господдержка и лояльность: как удержать креативные кадры в регионах
ВОЗМОЖНОСТИ
05 мая 2023
05 мая 2023
Популярное
Списки и рейтинги
Самые интересные нейросети: топ-14 сервисов для раскрашивания изображений, генерации текста и не только
Архив rb.ru