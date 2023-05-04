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Посикунчики и уха с нефтью: составлен топ необычных блюд, ради которых стоит поехать в путешествие по России

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Эксперты сервиса путешествий «Туту» составили топ необычных блюд из разных регионов России и рассказали, куда поехать, чтобы их попробовать. Приводим некоторые из них. 

Посикунчики и уха с нефтью: составлен топ необычных блюд, ради которых стоит поехать в путешествие по России
  1. Пермский край, посикунчики. Пирожки из мяса, похожие по форме на вареники или маленькие чебуреки. Название появилось, вероятно, из-за того, что пирожок очень сочный — брызжет соком при каждом укусе. Или же потому, что мясо для пирожков не пропускают через мясорубку, а мелко режут, «секут».
  2. Республика Татарстан, губадия. Пирог, который подавали на свадьбах. Набор ингредиентов следующий: тесто, рис, яйца, изюм, татарский творог корт. Сладкое и сытное блюдо.
  3. Свердловская область, шаньги. Несладкие лепешки без начинки. Сверху смазываются разными ингредиентами, чаще картошкой. Можно есть просто так, а можно — с супом, вместо хлеба.
  4. Приморский край, папоротник с грибами. Есть можно только молодые побеги папоротника сорта орляк: их добавляют в салаты, супы и пирожки. Вкус папоротника чем-то напоминает грибы.
  5. Архангельская область, козули. Традиционное угощение у поморов, живших в Архангельской губернии на берегу Белого моря и северных рек. Слово «козуля» означает «завиток». Резные пряники в форме животных часто пекли на Рождество.
  6. Ярославская область, ушное. Мясо, как правило, баранину, обжаривают со специями, режут морковь и лук. Потом тушат в горшочке, добавляя воду, пока мясо не станет мягким, а бульон — наваристым. 
  7. Мурманская область, арктическая уха с крабом. Панцирь краба варят несколько часов, затем добавляют местные травы, сливки и ягоды морошки. Получается северный суп.
  8. Республика Ингушетия и Республика Чечня, лепешка чепалгаш. Традиционная закрытая лепешка у вайнахских народов. Для приготовления обязательно нужен кефир, начинка может быть любой.
  9. Республика Карелия, какрискука. Традиционный пирог с начинкой из репы, которую обильно солят. 
  10. Тюменская область, уха с нефтью. Бульон варят, используя несколько видов рыбы. А черный цвет ухе в некоторых случаях и правда придает нефть высокой очистки, в других — может использоваться и натуральный краситель, например чернила каракатицы.

Фото на обложке: Unsplash

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