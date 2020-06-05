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В акселератор Уральского банка реконструкции и развития вошли 11 стартапов

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил корпоративный акселератор совместно с Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ). 11 стартапов примут участие в программе и проработают совместные с банком пилоты. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе ФРИИ.  

В акселератор Уральского банка реконструкции и развития вошли 11 стартапов

Акселератор продлится почти 4 месяца. Проектам необходимо найти эффективные решения, которые оптимизируют внутренние банковские процессы.

Заявки на участие в акселераторе подали больше 440 технологических компаний из 12 стран: России и стран СНГ, а также из США, Франции, Италии, Иордании и Эстонии.

Отбор стартапов проходил в четыре этапа. Было выбрано 11 проектов для запуска пилотов в акселераторе: 8 из Москвы, 2 — из Екатеринбурга, 1 — из Барнаула. По итогам пилотов будет принято решение о внедрении разработки во внутреннюю сеть банка.

11 стартапов акселератора УБРиР:

  1. «Турбоконтракт» (Москва) — конструктор документов.
  2. Ainerics (Москва) — анализ изображений с камер видеонаблюдения.
  3. Speech analytics (Москва) распознает звонки, преобразуя информацию в текст.
  4. Abanking digital office (Екатеринбург) — сервис для создания цифрового офиса банка.
  5. Torus advisors (Москва) определяет структуру расходов и оптимизирует ее.
  6. Heedbook  (Екатеринбург) — анализ видео и аудиопотока с рабочего места сотрудника для улучшения процессов продаж и обслуживания.
  7. Estesis voice ID (Барнаул) — программное обеспечение для подтверждения личности говорящего по голосу.
  8. Wehire.ai (Москва) повышает эффективность найма сотрудников.
  9. «Биорг» (Москва) — сервис распознавания изображений и оцифровки документов.
  10. Datafuel (Москва) — инструмент маркетинга и CRM-продаж для персонализации общения с клиентами.
  11. Intellectdialog (Москва) — платформа для автоматизации взаимодействия с клиентами в мессенджерах.

Итоги акселерационной программы ФРИИ и УБРиР будут подведены в сентябре этого года.

В ферврале УБРиР и ФРИИ сообщили о запуске первого набора в корпоративный акселератор.

Фото: Indypendenz / Shutterstock

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