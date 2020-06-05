В акселератор Уральского банка реконструкции и развития вошли 11 стартапов
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил корпоративный акселератор совместно с Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ). 11 стартапов примут участие в программе и проработают совместные с банком пилоты. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе ФРИИ.
Акселератор продлится почти 4 месяца. Проектам необходимо найти эффективные решения, которые оптимизируют внутренние банковские процессы.
Заявки на участие в акселераторе подали больше 440 технологических компаний из 12 стран: России и стран СНГ, а также из США, Франции, Италии, Иордании и Эстонии.
Отбор стартапов проходил в четыре этапа. Было выбрано 11 проектов для запуска пилотов в акселераторе: 8 из Москвы, 2 — из Екатеринбурга, 1 — из Барнаула. По итогам пилотов будет принято решение о внедрении разработки во внутреннюю сеть банка.
11 стартапов акселератора УБРиР:
- «Турбоконтракт» (Москва) — конструктор документов.
- Ainerics (Москва) — анализ изображений с камер видеонаблюдения.
- Speech analytics (Москва) распознает звонки, преобразуя информацию в текст.
- Abanking digital office (Екатеринбург) — сервис для создания цифрового офиса банка.
- Torus advisors (Москва) определяет структуру расходов и оптимизирует ее.
- Heedbook (Екатеринбург) — анализ видео и аудиопотока с рабочего места сотрудника для улучшения процессов продаж и обслуживания.
- Estesis voice ID (Барнаул) — программное обеспечение для подтверждения личности говорящего по голосу.
- Wehire.ai (Москва) повышает эффективность найма сотрудников.
- «Биорг» (Москва) — сервис распознавания изображений и оцифровки документов.
- Datafuel (Москва) — инструмент маркетинга и CRM-продаж для персонализации общения с клиентами.
- Intellectdialog (Москва) — платформа для автоматизации взаимодействия с клиентами в мессенджерах.
Итоги акселерационной программы ФРИИ и УБРиР будут подведены в сентябре этого года.
В ферврале УБРиР и ФРИИ сообщили о запуске первого набора в корпоративный акселератор.
Фото: Indypendenz / Shutterstock
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