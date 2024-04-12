Кикшеринг «Юрент» разработал электросамокат с учетом особенностей российских дорог

Входящий в МТС сервис кикшеринга «Юрент» представил собственный самокат, сконструированный с учетом российской дорожной инфраструктуры. Об этом говорится в сообщении МТС.

Модель получила название «Юрент 2.0». В 2024 году в парке кикшеринга появится 20 тыс. самокатов новой модели в ряде городов. Сейчас они уже эксплуатируются в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.

Самокат был разработан в сотрудничестве с компанией Eleven. Крупноузловая сборка проходит в России. В ближайшие годы партнеры планируют полностью локализовать его производство.

Характеристики «Юрент 2.0»

Отмечается, что за счет уникальной геометрии (высота и угол наклона стойки руля, параметры руля и деки) новая модель имеет лучшую устойчивость и комфортнее управляется на любой скорости.

Особое внимание при разработке самоката было уделено ходовой части для более комфортной езды по городу с любым состоянием дорожной инфраструктуры. Конструкция амортизационной вилки, высокий дорожный просвет и пневматические (надувные) шины позволяют беспрепятственно передвигаться по городу с высокими бордюрами, перепадами между тротуарами, брусчатке и любой другой неровной поверхности.

Шины в два раза снижают вибрацию во время движения по неровной поверхности, а также обеспечивают лучшее сцепление с дорожным покрытием при перепадах температур и дождливой погоде.

Самокат оборудован световыми индикаторами состояния не только спереди на стойке, но и на заднем крыле: они позволяют издалека определить статус и делают его заметным в темное время суток.

Самокат «взаимодействует» с пользователем с помощью интерактивного экрана. Также есть звуковые уведомления, которые дублируют информацию с экрана и предупреждают о зонах ограничения скорости и другой информации.

На устройстве также появится бесшовный старт через NFC: приложение откроется при поднесении смартфона к устройству.

Такэе самокат оборудован беспроводной зарядкой с более надежным креплением для смартфона

«Яндекс Go», Whoosh, «Юрент» сообщили об открытии нового сезона в Москве 26 марта. Сервисы расширили парк устройств и обновили правила их использования.

Фото: МТС