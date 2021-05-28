Лидер российского кикшеринг-рынка URent объявил «мирную» войну вандалам

URent начала кампанию, цель которой – заставить россиян бережнее относиться к прокатным самокатам. Акция получила название «Ты, пожалуйста, извинись».
В российских городах, начиная с подмосковных, появятся билборды, на которых будут размещены извинения, принесенные в адрес компании людьми, испортившими самокаты. В URent говорят, что будут печатать только самые искренние извинения.
Такой билборд разместят в Подмосковье
«Вандалят не наши пользователи – они как раз бережно относятся к самокатам. Как правило, хулиганят подростки или люди в состоянии алкогольного делирия, не понимающие, что самокаты это частная собственность», – отметил представитель URent, добавив, что их кампания призвана изменить правовое сознание граждан в отношении нового вида транспорта.
В компании сетуют, что в стране участились сообщения о безнравственном обращении с самокатами. Их пинают, разбивают, намеренно выводят из строя и выкидывают в реки, как, например, сделали хулиганы в городе Железнодорожный Московской области.
URent – крупнейший по количеству самокатов (более 40 тысяч) и географии присутствия (более 40 городов) кикшеринг-сервис в России.
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