Суд США освободил Илью Лихтенштейна под залог в $8 млн

Окружной суд Южного округа Нью-Йорка освободил под залог в $8 млн проживающего на Манхэттене Илью Лихтенштейна и его жену певицу Хизер Морган.
Супруги стали фигурантами уголовного дела об отмывании $4,5 млрд, похищенных с криптобиржи Bitfinex во время крупнейшей кибератаки. Один из биткоинов был отправлен в кошелек, который контролировал Лихтенштейн. Теперь гражданину России грозит до 20 лет лишения свободы.
Власти США полагают, что за пять лет россиянин отмыл 25 тысяч биткоинов на $3,5 млрд. Остальные остались в кошельке. Восстановленный биткойн Минюст вернул Bitfinex. Всего у биржи похитили 119 тысяч 754 биткоина.
Илья Лихтенштейн и его жена могли использовать вымышленные личности, вносили деньги на счета криптовалютных бирж и рынков даркнета, конвертировали в виртуальные валюты с помощью программ для автоматизации транзакций, позволяющих производить множество операций за короткий временной промежуток, передал Znak.com.
Илья Лихтенштейн был известен как фаундер неудачной компании Mixrank, а также выступал как инвестор. «И как инвестору ему попался на глаза проект Endpass — они делали очень легкий в использовании криптокошелек. Илья стал его адвайзером и продолжал им быть до сих пор», — рассказывал бывший топ-менеджер «Яндекса» Григорий Бакунов.
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Фото на обложке: pexels.com
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