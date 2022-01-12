Больше половины крупных и средних компаний в мире используют ИИ

Искусственный интеллект, по данным компании Dentos, в мире используют и тестируют 60% предприятий крупного и среднего бизнеса. В онлайн-опросе участвовали 209 предпринимателей, в том числе из России.

Большая часть участников опроса применяют ИИ в системах взаимоотношений с клиентами, при администрировании процессов и в продажах, сообщили «Ведомости».

Однако готовую стратегию развития технологии в своей компании имеют лишь 19% представителей бизнеса.

Среди рисков для бизнеса участники опроса назвали высокую стоимость систем ИИ (83% участников), защиту персональных данных (81%), уровень контроля процесса принятия решений системой ИИ со стороны человека (81%), неопределенность с тем, кто несет ответственность за ошибки технологии (80%).

Мировые результаты опроса близки к российской действительности, считают эксперты. Многих россиян сейчас беспокоит безопасность персональных данных за счет использования технологий искусственного интеллекта.

В ближайшее время, по прогнозам аналитиков, может остро встать вопрос ответственности за вред, причиненный при использовании этих технологий.

Основное препятствие для развития технологий ИИ — дефицит и высокая стоимость специалистов Data Science, AI инженеров, руководителей проектов и продуктов ИИ, заключил директор по направлению «Искусственный интеллект» АНО «Цифровая экономика» Алексей Сидорюк.

Российская политика цифровизации направлена на демократизацию и удешевление доступности искусственного интеллекта для бизнеса, отметил директор Центра исследования цифровых технологий Финансового университета при правительстве России Антон Лосев. С появлением дешевых коробочных или open source решений и библиотек можно будет создавать недорогие рекомендательные сервисы и системы принятия решений, добавил он.

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