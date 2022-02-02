Большинство россиян не дочитывают пользовательские соглашения в интернете

95% граждан России не дочитывают пользовательское соглашение в интернете или вовсе его игнорируют. При этом почти 50% россиян не имеют ни малейшего представления о документе или смутно представляют себе его функции.

Большую часть пользователей сети не беспокоит дальнейшая передача их данных третьим лицам: они не стремятся покинуть сайт или приложение, в соглашении которого об этом говорится, передают «Известия» со ссылкой на исследование ESET.

Такое отношение чревато тем, что в договорах порой можно встретить экзотические или невыполнимые условия, предупредил директор управления маркетинга ESET Кирилл Подгорный.

«Наглядный пример — эксперимент британского оператора беспроводного интернета Purple, который внес в соглашение пункт «Обязуюсь отправиться на добровольные работы по уборке общественных туалетов». Из 22 тыс. пользователей, согласившихся с условиями сервиса, лишь один заметил этот пункт и обратился с жалобой к провайдеру», — рассказал он.

Однако гораздо чаще встречаются потенциально опасные условия. Например, автоматическое согласие на обработку персональных данных. Это может привести к утечке личной информации.

В пользовательских соглашениях нередко встречаются незаконные требования. Самая часто встречающаяся фраза — «принимая данное соглашение, вы даете согласие на обработку и передачу, в том числе третьим лицам, своих персональных данных и соглашаетесь на рекламную рассылку».

Закон о персональных данных говорит, что в соглашении должны быть конкретно прописаны цели обработки личных данных и список тех, кому они доступны.

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