Миллиардер Алишер Усманов вышел из состава учредителей ООО «Холдинговая компания Юэсэм», где ему принадлежало 49%. Сведения об этом внесены в ЕГРЮЛ 4 апреля, обратил внимание корреспондент RB.RU.

Миллиардер Алишер Усманов вышел из состава группы USM