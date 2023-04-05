Миллиардер Алишер Усманов вышел из состава группы USM

Миллиардер Алишер Усманов вышел из состава учредителей ООО «Холдинговая компания Юэсэм», где ему принадлежало 49%. Сведения об этом внесены в ЕГРЮЛ 4 апреля, обратил внимание корреспондент RB.RU.
ООО «Холдинговая компания Юэсэм» объединяет «Металлоинвест», «Удоканскую медь» и «Мегафон». В 2020 году выручка компании составила 219,3 млрд рублей, чистая прибыль — 198,9 млрд рублей.
- В январе Алишер Усманов объявил о выходе на пенсию и отходе от активной деятельности. Предприниматель находится на седьмом месте в списке богатейших российских миллиардеров по версии Forbes. Его состояние оценивается в $11,5 млрд.
- Усманов в феврале 2022 года попал под санкции ЕС, также санкции против него ввели США, Канада, Великобритания и Япония. В декабре российские и белорусские бизнесмены, в числе которых Алишер Усманов, Геннадий Тимченко, Роман Абрамович, Михаил Фридман, Сергей Мндоянц и другие, обратились в Европейский суд юстиций в Люксембурге с требованием снять блокирующие санкции.
- Миллиардер ранее уже заявлял о своих планах по выходу на пенсию. В 2012 году он сообщил, что за полгода объединит все свои активы в один холдинг и отойдет от непосредственного управления бизнесом. В интервью журналу Forbes он сообщал, что к 63 годам точно выйдет на пенсию и будет заниматься филантропией. В сентябре 2022 года Усманову исполнилось 69 лет.
Фото на обложке: Алишер Усманов / VK
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