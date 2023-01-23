Миллиардер Алишер Усманов объявил об уходе на пенсию

Миллиардер Алишер Усманов объявил о выходе на пенсию и отходе от активной деятельности. Об этом он уведомил Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), попросив освободить его от членства в Бюро правления организации.

Фотографию заявления Усманова на имя главы РСПП, в котором бизнесмен просит освободить его от членства в Бюро «в связи с выходом на пенсию и отходом от активной деятельности», опубликовали несколько телеграм-каналов, в частности, BRIEF.

Заявление Усманова в РСПП

РБК со ссылкой на источник в РСПП сообщил, что 25 января пройдет заседание Бюро союза, на котором рассмотрят заявление Усманова. В самом союзе от комментариев отказались.

RB.RU направил запрос в USM.

Алишер Усманов является основателем и крупнейшим акционером (49%) группы USM, которая объединяет «Металлоинвест», «Удоканскую медь» и «Мегафон». Он находится на седьмом месте в списке богатейших российских миллиардеров по версии Forbes. Его состояние оценивается в $11,5 млрд.

Усманов в феврале 2022 года попал под санкции ЕС, также санкции против него ввели США, Канада, Великобритания и Япония. В декабре российские и белорусские бизнесмены, в числе которых Алишер Усманов, Геннадий Тимченко, Роман Абрамович, Михаил Фридман, Сергей Мндоянц и другие, обратились в Европейский суд юстиций в Люксембурге с требованием снять блокирующие санкции.

Миллиардер ранее уже заявлял о своих планах по выходу на пенсию. В 2012 году он сообщил, что за полгода объединит все свои активы в один холдинг и отойдет от непосредственного управления бизнесом. В интервью журналу Forbes он сообщал, что к 63 годам точно выйдет на пенсию и будет заниматься филантропией. В сентябре 2022 года Усманову исполнилось 69 лет.

Фото на обложке: YouTube-канал Алишера Усманова