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Российские бизнесмены потребовали от суда ЕС отменить блокирующие санкции

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Российские и белорусские бизнесмены, в числе которых Алишер Усманов, Геннадий Тимченко, Роман Абрамович, Михаил Фридман, Сергей Мндоянц и другие, обратились в Европейский суд юстиций в Люксембурге с требованием снять блокирующие санкции, пишет издание Bild.

Российские бизнесмены потребовали от суда ЕС отменить блокирующие санкции

Оспорить наложенные в связи с началом боевых действий на Украине ограничения хотят 61 предприниматель России и Беларуси, а также одна российская компания. Истицы считают санкции необоснованными.

По мнению предпринимателей, их европейские активы были заблокированы незаконно, жалобы в основном связаны с посягательством на их права, отмечает Bild.

В частности, владелец инвестиционной группы Volga Group Геннадий Тимченко настаивает на том, чтобы Евросоюз компенсировал ему нематериальный ущерб от санкций, бизнесмен требует €1 млн.

На текущей неделе Евросоюз согласовал очередной, уже девятый после ввода российских войск на территорию Украины пакет санкций. Ограничения коснутся почти 200 человек. Под персональные санкции попали глава Минцифры Максут Шадаев, а также режиссер и ведущий авторской программы «Бесогон ТВ» Никиты Михалкова.

Вместе с тем некоторые страны ЕС выступили за ослабление санкций в отношении пяти российских предпринимателей «во имя защиты глобальной продовольственной безопасности».

Фото на обложке: Savvapanf Photo / Shutterstock

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