Российские бизнесмены потребовали от суда ЕС отменить блокирующие санкции

Российские и белорусские бизнесмены, в числе которых Алишер Усманов, Геннадий Тимченко, Роман Абрамович, Михаил Фридман, Сергей Мндоянц и другие, обратились в Европейский суд юстиций в Люксембурге с требованием снять блокирующие санкции, пишет издание Bild.
Оспорить наложенные в связи с началом боевых действий на Украине ограничения хотят 61 предприниматель России и Беларуси, а также одна российская компания. Истицы считают санкции необоснованными.
По мнению предпринимателей, их европейские активы были заблокированы незаконно, жалобы в основном связаны с посягательством на их права, отмечает Bild.
В частности, владелец инвестиционной группы Volga Group Геннадий Тимченко настаивает на том, чтобы Евросоюз компенсировал ему нематериальный ущерб от санкций, бизнесмен требует €1 млн.
На текущей неделе Евросоюз согласовал очередной, уже девятый после ввода российских войск на территорию Украины пакет санкций. Ограничения коснутся почти 200 человек. Под персональные санкции попали глава Минцифры Максут Шадаев, а также режиссер и ведущий авторской программы «Бесогон ТВ» Никиты Михалкова.
Вместе с тем некоторые страны ЕС выступили за ослабление санкций в отношении пяти российских предпринимателей «во имя защиты глобальной продовольственной безопасности».
Фото на обложке: Savvapanf Photo /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 В ЕС предложили ослабить санкции против некоторых российских бизнесменов — EUobserver
- 2 Apple прекратит арендовать помещение для штаб-квартиры в России
- 3 Как санкции повлияют на российский рекламный бизнес: где искать пространство для новых возможностей
- 4 Чем грозит заморозка зарубежных активов Центробанка для бизнеса
- 5 Как построить горизонтальную карьеру сотрудника
ВОЗМОЖНОСТИ
18 декабря 2022
18 декабря 2022
26 декабря 2022