Кикшеринг «Юрент» выписал более 10 тысяч штрафов с начала сезона в Москве

Входящий в экосистему МТС сервис «Юрент» (теперь «МТС Юрент») с начала сезона аренды электросамокатов выписал 10 819 штрафов за неправильную парковку и езду вдвоем и выявил более 25 тыс. нарушений в Москве и Санкт-Петербурге (из них 20 тыс. — в Москве). Об этом представитель сервиса рассказал RB.RU.

В новом сезоне нарушения правил дорожного движения фиксируют не только городские камеры, но и консультанты по безопасности кикшеринга.

Компания сообщила, что в рамках внутренней стратегии «Год безопасного самоката» увеличит число консультантов до 2,5 тыс. человек более чем в 30 городах присутствия. Штат консультантов может возрасти по мере роста спроса в течение сезона.

За езду двух и более человек на одном самокате штраф составляет 800 рублей; за парковку в неположенном месте — 500 рублей; за передачу аккаунта другому лицу, в том числе несовершеннолетнему, — моментальная блокировка в приложении; за управление самокатом до 18 лет — блокировка аккаунта в приложении; за другие нарушения ПДД будет вынесено предупреждение.

После накопления нескольких предупреждений аккаунт пользователя будет заблокирован.

Также ранее «МТС Юрент» выступил с инициативой ввести штрафы в 100 тыс. рублей для пользователей за пьяную езду на электросамокатах.

Открытие нового сезона для электросамокатов в Москве 26 марта анонсировали «Яндекс Go», Whoosh, «Юрент». При этом сервисы расширили парк устройств и обновили правила их использования.

Так, «Юрент» запустил внутренний рейтинг пользователей, а «Яндекс» и Whoosh добавили на самокаты номера, чтобы городские камеры могли фиксировать нарушения.

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