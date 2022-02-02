Каждому четвертому россиянину приходилось увольняться из-за конфликта с коллегами — исследование

Основными причинами для конфликта с коллегами являются сплетни, доносы руководству и нерабочая обстановка, выяснил сервис «Работа.ру». Эти конфликты зачастую приводили к тому, что сотрудник уходил из компании по собственному желанию.

В исследовании сервиса «Работа.ру» приняли участие более 7 тыс. россиян. Добровольно покидать компанию из-за конфликтов с коллегами когда-либо приходилось 27% опрошенных. Только 2% рассказали, что их уволили вследствие конфликтов.

Каждый пятый респондент хотя бы иногда сталкивается с неприятными ситуациями на работе. В основном конфликты возникают на почве распускания сплетен в коллективе (58%), доносов руководству (41%), нерабочей обстановки (35%).

Каждый третий опрошенный назвал главной причиной для конфликтов с коллегами назвал их недостаточную квалификацию.

Чуть меньше половины респондентов (46%) довольны отношениями с коллегами, но не всегда. Атмосфера в коллективе полностью устраивает только 29% участников опроса.

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