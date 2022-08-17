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Autodesk уволит сотрудников в России и закроет юрлицо до конца лета

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Autodesk уволит сотрудников в России и закроет юрлицо до конца лета. Штат компании в стране в основном состоит из менеджеров по продажам. По данным ФНС, в организации работает 31 человек.

Autodesk уволит сотрудников в России и закроет юрлицо до конца лета

О скорой ликвидации ООО «Аутодеск (Си-Ай-Эс)» и увольнении сотрудников узнал «Коммерсант».

Изданию сообщили в компании, что оценивают перспективы развития бизнеса и сотрудников в России с момента приостановки работы в стране, но на данный момент не располагают дополнительной информацией по этому поводу.

По официальным данным ФНС, в российском офисе Autodesk работает 31 человек. В основном это не разработчики, а менеджеры по продажам, отметили эксперты. Они пояснили, что текущее решение Autodesk было ожидаемым в свете приостановки работы компании в России в марте.

Autodesk разрабатывает программы для 3D проектирования зданий и дизайна. По словам экспертов, аналогичное отечественное обеспечение используют только треть компаний в России.

По сведениям из ЕГРЮЛ, выручку российского Autodesk по итогам 2021 года составила 322,8 млн рублей, чистая прибыль – 13,3 млн рублей.

Фото на обложке: JL IMAGES / Shutterstock

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