Autodesk уволит сотрудников в России и закроет юрлицо до конца лета. Штат компании в стране в основном состоит из менеджеров по продажам. По данным ФНС, в организации работает 31 человек.
О скорой ликвидации ООО «Аутодеск (Си-Ай-Эс)» и увольнении сотрудников узнал «Коммерсант».
Изданию сообщили в компании, что оценивают перспективы развития бизнеса и сотрудников в России с момента приостановки работы в стране, но на данный момент не располагают дополнительной информацией по этому поводу.
По официальным данным ФНС, в российском офисе Autodesk работает 31 человек. В основном это не разработчики, а менеджеры по продажам, отметили эксперты. Они пояснили, что текущее решение Autodesk было ожидаемым в свете приостановки работы компании в России в марте.
Autodesk разрабатывает программы для 3D проектирования зданий и дизайна. По словам экспертов, аналогичное отечественное обеспечение используют только треть компаний в России.
По сведениям из ЕГРЮЛ, выручку российского Autodesk по итогам 2021 года составила 322,8 млн рублей, чистая прибыль – 13,3 млн рублей.
Фото на обложке: JL IMAGES /
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17 августа 2022
17 августа 2022