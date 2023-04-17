Как цифровое моделирование помогает восстановить Нотр-Дам

Около четырех лет назад произошел пожар в Нотр-Даме — католическом соборе в Париже, ежегодно привлекавшем миллионы посетителей. Восстановить объект помогает цифровая модель, которую создавали больше года. Она позволяет организовать самые разные этапы работ — оценить состояние объекта, разместить технику и даже прогнозировать риски в будущем.

Цифровая модель Нотр-Дама включает:

более 12 тыс. объектов;

свыше 30 тыс. кв. м каменной стены;

более 3,9 тыс. кв. м свинцовой крыши;

186 сводов.

«Это позволяет понять многое о том, как здание складывается воедино, как оно сконструировано», — объясняет Эндрю Анагност, CEO Autodesk. Компания предоставила проекту технические консультации, программное обеспечение и финансовую помощь вскоре после пожара.

Еще до происшествия французская компания Art Graphique & Patrimoine (AGP) сделала детальные цифровые снимки большей части собора. Затем AGP и Autodesk вновь отсканировали объект, чтобы понять, как он изменился.

Фото в тексте: Art Graphique & Patrimoine и Французское государственное учреждение по сохранению и реставрации Нотр-Дама

Для этого работники провели 3D-сканирование собора с помощью лазерного и фотооборудования. После на основе этих данных детально воссоздали формы и объекты — вплоть до отдельных строительных блоков. Это позволило экспертам увидеть, как пожар повлиял на форму здания (что поможет обеспечить его устойчивость) и спланировать реконструкцию.

«Потребовалось около года, чтобы собрать все эти точки и превратить их в интеллектуальные объекты, — говорит Николя Мангон, вице-президент по стратегии в области архитектуры, инженерии и строительства Autodesk. — Мы использовали два разных набора данных и объединили их, чтобы увидеть дыры в крыше и то, сместилась ли основная конструкция».

Фото в тексте: Art Graphique & Patrimoine и Французское государственное учреждение по сохранению и реставрации Нотр-Дама

3D-модель помогает архитекторам и инженерам выполнять различные задачи — от моделирования вариантов освещения до планирования того, как разместить грузовики, краны и прочее оборудование на маленьком острове, где расположен собор. Кроме того, с их помощью составляют план для бригад, которым приходится работать в довольно ограниченном пространстве средневековой церкви.

Фото в тексте: Art Graphique & Patrimoine и Французское государственное учреждение по сохранению и реставрации Нотр-Дама

Ожидается, что собор откроют в следующем году. Но даже после этого 3D-модель сможет играть важную роль: по словам Мангона, сейчас компания обсуждает вопрос о том, чтобы в дальнейшем задействовать ее в управлении комплексом. Например, использовать сенсоры, которые определят местоположение любых будущих пожаров.

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Фото на обложке: Art Graphique & Patrimoine и Французское государственное учреждение по сохранению и реставрации Нотр-Дама