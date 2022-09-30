Autodesk внедрит в свои продукты технологии для геймеров

Теперь подписчики Revit, решения Autodesk для информационного моделирования зданий, получат бесплатный доступ к Twinmotion от Epic Games. Twinmotion — инструмент на базе движка Unreal Engine, который позволяет создавать 3D-визуализации в реальном времени и уже используется в сферах планирования городов и строительства.

Разработчик игр Epic Games заключил партнерство с Autodesk, крупнейшим производителем ПО для архитекторов, инженеров и конструкторов. Компании планируют дополнить архитектурные инструменты игровой графикой, чтобы визуализировать дизайн-концепции в более иммерсивном формате.

Twinmotion можно использовать бесплатно для образовательных и некоммерческих целей. Подписчики Revit смогут сэкономить $499 на покупке его бессрочной коммерческой лицензии.

ПО Autodesk, например AutoCAD и Revit, широко используется в архитектуре и строительстве. С его помощью создаются как первые концептуальные эскизы, так и 3D-визуализации и документы, помогающие в процессе строительства.

Эти инструменты позволяют разрабатывать довольно детализированные модели. Однако Twinmotion предлагает более интерактивный опыт, например реалистичные статичные изображения, анимацию окружающей среды и даже VR-интеграцию, с помощью которой можно проводить цифровые туры.

Клиенты смогут обсуждать изменения с архитекторами и дизайнерами и вносить их в режиме реального времени. Это позволит им видеть запрашиваемые доработки намного быстрее, чем при использовании более традиционных инструментов.

«Подключившись к экосистеме 3D-инструментов и библиотек Epic, пользователи могут посвятить больше времени воплощению проектов в жизнь и меньше — обработке сложных данных и техническим процессам», — сообщил вице-президент Epic Games Марк Пети.

Epic Games и Autodesk сотрудничают уже не впервые.

В 2008 году Autodesk присоединилась к программе Integrated Partners Program от Epic Games.

В 2021 году компании представили плагин Unreal Live Link for Maya, позволяющий в реальном времени передавать данные из Autodesk Maya (интерактивный инструмент для создания 3D-графики) в Unreal Engine.

На этом их партнерство, вероятно, не завершится: Epic Games сообщила, что в дальнейшем обе компании планируют «совместно развивать клиентский опыт в области медиа и развлечений, а также производства».

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