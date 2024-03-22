Autodesk запретила российским компаниям использовать свои программные продукты

Autodesk запретила российским организациям использовать свои программные продукты. Соответствующее письмо получили партнеры компании в России. Autodesk является разработчиком софта для архитекторов и инженеров.

Разработчик программных продуктов для инженеров и архитекторов Autodesk запретил российским компаниям использовать свой софт. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо Autodesk, которое получили ее партнеры в России.

Autodesk сослался на ограничения, которые Евросоюз ввел в рамках 12-го пакет санкций. Он в частности предполагает запрет на поставки программного обеспечения для производства и промышленного дизайна.

Американская компания Autodesk является разработчиком систем автоматизированного проектирования для строительства и дизайна. Ее ключевой продукт – AutoCAD – система автоматизированного проектирования и черчения, пользуется особенной популярностью у инженеров.

Ранее Microsoft разослала российским клиентам письма о приостановке доступа к своим облачным продуктам. Решение также обусловлено введенными в отношении России санкциями Евросоюза.

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