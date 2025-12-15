44% ИТ-компаний увеличили расходы на развитие бренда

В 2025 году почти половина российских ИТ-компаний нарастила бюджеты на развитие бренда, а каждая пятая — сократила их. Урезает бюджет в основном малый бизнес, говорится в исследовании AggreMarketing. На развитие бренда большинство компаний тратят не больше 25 млн рублей в год, более крупные бюджеты готовы реализовывать меньше 30% компаний.

Большинство компаний урезали бюджеты более чем на 30%

Под развитием бренда в исследовании AggreMarketing понимается комплексная работа с узнаваемостью и репутацией: взаимодействие со СМИ, проведение собственных мероприятий и участие во внешних событиях, развитие корпоративного сайта и блога, работа в социальных сетях и другие инструменты.

«Даже реклама может использоваться, в том числе для развития бренда — зависит от целей компании», — пояснили в агентстве AggreMarketing.

Согласно исследованию, в 2025 году 44% ИТ-компаний увеличили бюджет на развитие бренда, 31% оставили его без изменений, а 21% сократили расходы. Ещё 4% респондентов затруднились с ответом.

«Мы видим случаи масштабных сокращений, но они носят локальный характер. В целом же отрасль продолжает наращивать усилия в развитии бренда», — рассказала генеральный директор агентства AggreMarketing Мария Пуха.

Среди компаний, которые увеличили инвестиции в бренд, 80% ограничились ростом бюджета в пределах 30%. Компании, которые решили сокращать расходы, чаще делали это резко: 55% урезали бюджеты на бренд сразу более чем на 30%.

Лишь 2% компаний вкладывают больше 150 млн ₽ в развитие бренда

AggreMarketing отмечает, что сокращения расходов на бренд чаще фиксируются в микро- и малом бизнесе. Рост бюджетов, напротив, характерен в основном для крупных и зрелых ИТ-компаний, которые продолжают инвестировать в узнаваемость и репутацию.

По итогам 2025 года 66% ИТ-компаний имеют бренд-бюджет не более 25 млн рублей:

31% — до 5 млн рублей,





35% — от 5 до 25 млн рублей.





Бюджеты от 25 до 150 млн рублей есть у 26% респондентов, а вложения свыше 150 млн рублей — лишь у 2% компаний. Только 1% участников сообщили, что не имеют бюджета на развитие бренда вовсе.

Telegram вошёл в топ-5 инструментов развития ИТ-брендов

61% ИТ-компаний считают Telegram эффективным инструментом для развития бренда. По этому показателю мессенджер входит в пятёрку ключевых каналов и уступает только публикациям в СМИ, собственным и внешним мероприятиям, а также сайту и SEO.

Самым эффективным инструментом брендинга ИТ-компании называют работу со СМИ — её используют 88% опрошенных. На втором и третьем местах — собственные мероприятия (87%) и участие во внешних событиях (85%).

Telegram опережает по значимости email-рассылки (31%), рекламу на узнаваемость (21%) и российские соцсети (17%). Зарубежные платформы для развития бренда ИТ-компании используют заметно реже — в пределах 4–9% в зависимости от канала.

Конкуренция — главный мотиватор развития бренда

Большинство респондентов — 64% — заявили, что роль бренда за последние три года выросла. Ещё 26% считают её стабильной, 3% фиксируют снижение, а 7% затруднились с оценкой.

Компании связывают усиление роли бренда прежде всего:

с ростом конкуренции (77%),





с повышением требований заказчиков к бренду исполнителя (57%),





с необходимостью привлекать и удерживать сотрудников и партнёров (52%).





По данным исследования, 87% ИТ-компаний уверены, что сильный бренд помогает выполнять годовые бизнес-цели. При этом ключевой задачей на год остаётся рост выручки — её указали 86% респондентов.