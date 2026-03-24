Объём рекламного рынка в России резко снизился — и составил 980 млрд ₽ за 2025 год
Рост замедлился почти в три раза по сравнению с 2024-м
В 2025 году российский рекламный рынок резко снизил темпы роста — в три раза по сравнению с 2024-м, сообщает РБК со ссылкой на Ассоциацию коммуникационных агентств России. Годом ранее рынок прирос почти на четверть, а в 2025-м — всего на 8,5%. Эксперты ассоциации связывают уменьшение показателей со снижением темпов развития экономики.
В некоторых сегментах рынок рекламы в 2025-м сокращался
Без учёта Москвы региональный рекламный рынок вырос всего на 1% — до 125 млрд рублей в 2025 году. В отдельных регионах показатели выше: в Екатеринбурге — +5%, в Санкт-Петербурге — +3%. Но есть и отрицательная динамика: Казань показала –1%.
В 2025 году реклама в печатных изданиях сократилась на 12%, аудиореклама — на 4% и издательский рынок — на 5%.
Топ направлений, в которых наблюдался самый высокий прирост рынка рекламы
Несмотря на снижение темпов роста рекламного рынка в целом, в некоторых направлениях бюджеты на рекламу в 2025-м, наоборот, увеличились. Так, лидерами по приросту стали:
— маркетинговые коммуникации — +15%;
— наружная реклама — +12%;
— видеореклама — +10%;
— интернет-реклама — +9%.
Контекст
Не только в России, но и во всём мире меняются темпы роста рекламного рынка и подходы к работе с рекламой. По мнению экспертов Ассоциации развития интерактивной рекламы, в 2025 году в рекламной отрасли были зафиксированы следующие глобальные тренды:
- переход к модели оценки рекламы через «стоимость секунды внимания» — качество контакта человека и рекламного материала,
- расширение применения генеративных ИИ-технологий,
- развитие голосовых ассистентов для продвижения продуктов,
- применение рекламы для телевизорам с доступом к Интернету.
