Объём рекламного рынка в России резко снизился — и составил 980 млрд ₽ за 2025 год

В 2025 году российский рекламный рынок резко снизил темпы роста — в три раза по сравнению с 2024-м, сообщает РБК со ссылкой на Ассоциацию коммуникационных агентств России. Годом ранее рынок прирос почти на четверть, а в 2025-м — всего на 8,5%. Эксперты ассоциации связывают уменьшение показателей со снижением темпов развития экономики.

В некоторых сегментах рынок рекламы в 2025-м сокращался

Без учёта Москвы региональный рекламный рынок вырос всего на 1% — до 125 млрд рублей в 2025 году. В отдельных регионах показатели выше: в Екатеринбурге — +5%, в Санкт-Петербурге — +3%. Но есть и отрицательная динамика: Казань показала –1%.

В 2025 году реклама в печатных изданиях сократилась на 12%, аудиореклама — на 4% и издательский рынок — на 5%.

Топ направлений, в которых наблюдался самый высокий прирост рынка рекламы

Несмотря на снижение темпов роста рекламного рынка в целом, в некоторых направлениях бюджеты на рекламу в 2025-м, наоборот, увеличились. Так, лидерами по приросту стали:

— маркетинговые коммуникации — +15%;

— наружная реклама — +12%;

— видеореклама — +10%;

— интернет-реклама — +9%.

Контекст

Не только в России, но и во всём мире меняются темпы роста рекламного рынка и подходы к работе с рекламой. По мнению экспертов Ассоциации развития интерактивной рекламы, в 2025 году в рекламной отрасли были зафиксированы следующие глобальные тренды: