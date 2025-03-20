В работе МТС произошел сбой 20 марта

Вечером 20 марта в работе МТС случился сбой, свидетельствуют данные Downdetector.su и «Сбой.РФ» . Число жалоб за последний час составило 244, за последние сутки — превысило 3,8 тыс.

Сообщения о неполадках начали поступать примерно в 16:15 мск. Абоненты оператора заявили о проблемах с домашним и мобильным интернетом, а также с сотовой связью.





Скриншот с Downdetector.su, фото: Русбейс





Пик жалоб на Downdetector.su пришелся на 16:45 мск. К этому моменту о сбое сообщили 83 пользователя. На максимуме на «Сбой.РФ» в 16:30 мск число жалоб на работу МТС составило 59.

Русбейс направил запрос в пресс-службу МТС.

Ранее Роскомнадзор объявил, что в ближайший месяц проведет проверки операторов связи и сервисов, чтобы выяснить, используют ли они иностранную серверную инфраструктуру. В ведомстве отметили, что проверки нужны для укрепления устойчивости и безопасности работы отечественных ресурсов.

20 марта российские пользователи ряда сервисов столкнулись с техническими проблемами. В РКН объяснили, что сбои вызваны неполадками на иностранной серверной инфраструктуре, которую используют некоторые ресурсы.

Фото на обложке: Sharaf Maksumov / Shutterstock / FOTODOM