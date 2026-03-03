В России может появиться единый реестр перекрытий дорог: граждан будут уведомлять об ограничениях за 15 дней

В Совете Федерации РФ подготовили поправки, предусматривающие создание открытой электронной базы временных ограничений движения на автодорогах, сообщает «Коммерсант». Согласно инициативе, сведения о планируемых перекрытиях должны публиковаться минимум за 15 дней до их введения, а при авариях и чрезвычайных ситуациях — фиксироваться в режиме реального времени. Концепция получила одобрение Правительства России.

В реестре будут прописаны сроки ограничений — а также их формат, причины и точные координаты

Изменения предлагается внести в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ». В реестр планируют включать параметры перекрытий: сроки действия, основания, формат ограничений и точные координаты участков.

В документе перечислены семь оснований для временного ограничения движения — от ремонта и массовых мероприятий до неблагоприятной погоды и высокой загрузки трасс. Владельцы дорог, включая региональные власти, должны будут вносить данные заранее.

Для внештатных ситуаций предусмотрен особый порядок: движение ограничивается немедленно, а информация размещается в открытом доступе сразу. По задумке авторов инициативы, публикация данных о перекрытиях должна произойти в течение часа после происшествия.

Интервалы между перекрытиями также будут ограничены

Отдельная норма касается частоты ограничений: предлагается запретить перекрывать одну дорогу чаще, чем через 1–5 км в зависимости от её категории. Для автомагистралей минимальное расстояние между участками перекрытия может составить 5 км.

Авторы инициативы отмечают, что существующие правила о временных ограничениях разбросаны по разным законам и не всегда согласованы между собой. Унификация подхода, по их мнению, позволит повысить прозрачность и безопасность дорожного движения.

Кабмин предлагает проработать допуск разных категорий транспорта на перекрытые участки

В кабмине поддержали общую идею, однако указали на необходимость уточнения отдельных механизмов. В частности, требуется проработать порядок допуска отдельных категорий транспорта — автобусов или перевозчиков социально значимых грузов — на закрытые участки, а также способы подтверждения их статуса.

Эксперты «Коммерсанта» разделилось во мнениях. Часть специалистов считает, что централизованный реестр поможет координировать действия ведомств и снизить риски транспортных заторов из-за несогласованных работ. Другие указывают, что значительная доля ограничений возникает внезапно — при авариях или спецмероприятиях — и водители вряд ли будут обращаться к отдельному ресурсу. По их мнению, более эффективным остаётся интегрирование уведомлений в навигационные сервисы, городские табло и СМИ.

Поддержка правительства повышает шансы проекта на продвижение, однако его практическая ценность будет зависеть от того, насколько система окажется интегрированной в повседневные инструменты навигации и координации дорожных служб.