В России может появиться единый реестр перекрытий дорог: граждан будут уведомлять об ограничениях за 15 дней
При авариях информация будет дополняться в режиме реального времени
В Совете Федерации РФ подготовили поправки, предусматривающие создание открытой электронной базы временных ограничений движения на автодорогах, сообщает «Коммерсант». Согласно инициативе, сведения о планируемых перекрытиях должны публиковаться минимум за 15 дней до их введения, а при авариях и чрезвычайных ситуациях — фиксироваться в режиме реального времени. Концепция получила одобрение Правительства России.
В реестре будут прописаны сроки ограничений — а также их формат, причины и точные координаты
Изменения предлагается внести в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ». В реестр планируют включать параметры перекрытий: сроки действия, основания, формат ограничений и точные координаты участков.
В документе перечислены семь оснований для временного ограничения движения — от ремонта и массовых мероприятий до неблагоприятной погоды и высокой загрузки трасс. Владельцы дорог, включая региональные власти, должны будут вносить данные заранее.
Для внештатных ситуаций предусмотрен особый порядок: движение ограничивается немедленно, а информация размещается в открытом доступе сразу. По задумке авторов инициативы, публикация данных о перекрытиях должна произойти в течение часа после происшествия.
Интервалы между перекрытиями также будут ограничены
Отдельная норма касается частоты ограничений: предлагается запретить перекрывать одну дорогу чаще, чем через 1–5 км в зависимости от её категории. Для автомагистралей минимальное расстояние между участками перекрытия может составить 5 км.
Авторы инициативы отмечают, что существующие правила о временных ограничениях разбросаны по разным законам и не всегда согласованы между собой. Унификация подхода, по их мнению, позволит повысить прозрачность и безопасность дорожного движения.
Кабмин предлагает проработать допуск разных категорий транспорта на перекрытые участки
В кабмине поддержали общую идею, однако указали на необходимость уточнения отдельных механизмов. В частности, требуется проработать порядок допуска отдельных категорий транспорта — автобусов или перевозчиков социально значимых грузов — на закрытые участки, а также способы подтверждения их статуса.
Эксперты «Коммерсанта» разделилось во мнениях. Часть специалистов считает, что централизованный реестр поможет координировать действия ведомств и снизить риски транспортных заторов из-за несогласованных работ. Другие указывают, что значительная доля ограничений возникает внезапно — при авариях или спецмероприятиях — и водители вряд ли будут обращаться к отдельному ресурсу. По их мнению, более эффективным остаётся интегрирование уведомлений в навигационные сервисы, городские табло и СМИ.
Поддержка правительства повышает шансы проекта на продвижение, однако его практическая ценность будет зависеть от того, насколько система окажется интегрированной в повседневные инструменты навигации и координации дорожных служб.
- Теперь ставка — на геймификацию: КИОН представил новые игровые механики, конверсия повторных заходов выросла на 40% В сервисе появились достижения и призы от партнёров 04 марта 2026, 09:30
- Yandex AI Studio открыла бизнесу доступ к рассуждающим ИИ-агентам: в их основу легла модель DeepSeek-V3.2 Новые ИИ-агенты на базе DeepSeek-V3.2 позволят бизнесу автоматизировать сложные процессы, соблюдая требования корпоративной безопасности 03 марта 2026, 21:30
- 71% россиян предпочитают узнавать новости из открытых источников: в закрытые каналы приходят ради экспертности 17% аудитории выбирают закрытые сообщества ради возможности узнавать новости первыми 03 марта 2026, 21:00
- Спецпроект Анна Выборнова, клуб «Движение»: «Через искренность получается хорошо устанавливать деловые связи» О партнёрствах на рынке недвижимости и искусстве делиться факапами