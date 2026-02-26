В России появится комиссия по развитию ИИ: госорган позволит эффективно реализовать политику в области нейросетей

Президент России Владимир Путин утвердил указ об учреждении комиссии, которая займётся вопросами развития технологий нейросетей, сообщают «Ведомости». Структура позволит сделать государственную политику в части разработки ИИ эффективнее, в том числе для внедрения нейросетей во все сферы жизни.

Комиссия по развитию ИИ будет поддерживать разработку ИИ-моделей, а также их масштабирование

Согласно указу, новый орган призван обеспечить более результативное формирование и реализацию политики в сфере ИИ. Речь идёт как о поддержке разработки технологий, так и об их масштабировании в различных отраслях — от промышленности до государственного сектора.

Таким образом, направление искусственного интеллекта получает отдельный управленческий контур на федеральном уровне.

Новый госорган позволит развернуть в России независимую ИИ-инфраструктуру

Президент России Владимир Путин подчеркнул недопустимость технологической зависимости от зарубежных решений. По его словам, для обретения суверенитета от иностранных поставок сейчас важно сфокусироваться на развитии собственных систем искусственного интеллекта. Для этого на всех этапах — от разработки до внедрения нейросетей — должны использоваться российские технологии.

Создание комиссии формализует государственный курс на ускоренное развитие искусственного интеллекта и его широкое внедрение. Власти делают ставку на координацию усилий, рост инфраструктуры и укрепление технологической самостоятельности страны.

Контекст

Сегодня на российском рынке ИИ обсуждается идея создания отдельных энерго-территорий для размещения центров обработки данных. Поводом стала нехватка доступных мощностей: современные ИИ-кластеры требуют единовременного подключения на уровне 50–100 МВт, тогда как существующая инфраструктура не позволяет оперативно выделять такие объёмы.

Развитие необходимой энергетической инфраструктуры предполагается финансировать за счёт федерального и региональных бюджетов. В числе потенциальных площадок называются территории с профицитом электроэнергии — Сибирь, Дальний Восток, отдельные регионы Поволжья и Урала.