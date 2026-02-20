В России могут появиться спецэнергозоны для ИИ: это закроет дефицит мощностей для обучения нейросетей
Их строительство оплатит государство
В ИИ-отрасли обсуждают создание специальных энергетических территорий для проектов искусственного интеллекта, сообщают «Ведомости». Внутри таких зон для дата-центров введут отдельные правила энергоснабжения, которые упростят их работу. Спецэнергозоны позволят решить вопрос дефицита мощностей: без них невозможно обучать большие ИИ-модели.
Цена для дата-центров будет единой, а подключение — быстрым
По уровню энергопотребления крупная инфраструктура для ИИ сравнима с отдельной индустриальной зоной или небольшим населенным пунктом. Однако действующие электросети не рассчитаны на быстрое выделение 50–100 МВт в одной локации. При отсутствии таких мощностей невозможно ни запуск обучения больших моделей, ни бесперебойная работа сервисов на их основе.
Сегодня порядка 76% дата-центров сосредоточены в Москве и области, где уже прогнозируется дефицит генерации до 4 ГВт.
Если инициатива будет реализована, сетевые компаний получат строгие, закреплённые сроки подключения объектов к электросетям. Также обсуждается введение унифицированного тарифа на передачу электроэнергии внутри таких зон. В рамках модели рассматривается и создание специализированных гарантирующих поставщиков, деятельность которых будет ограничена территорией спецэнергозоны.
Финансирование строительства ИИ-спецэнергозон — на государстве
Источник «Ведомостей» отметил, что Минэнерго само инициировало встречи с участниками рынка по спецэнергозонам. Однако в текущую версию законопроекта об ИИ предложение не попало: документ остается рамочным и не включает подобные технические детали.
По информации источников «Ведомостей», строительство инфраструктуры для таких зон планируется финансировать за счет средств федерального и региональных бюджетов. В качестве приоритетных площадок рассматриваются территории с избыточной генерацией — прежде всего регионы Сибири, Дальнего Востока, а также отдельные субъекты Приволжского и Уральского округов. Помимо обеспечения энергией, это может создать дополнительные рабочие места и стимулировать региональное развитие.
Опрошенные изданием эксперты указывают, что, по данным Минэнерго, значительный резерв мощностей есть, например, в Ленинградской области — до 1 ГВт. В Поволжье и на Урале доступно порядка 500 МВт. Наличие такого ресурса позволяет реализовать проект дата-центра в течение года, тогда как при дефиците подключение может растягиваться на 5–7 лет.
Без заранее подготовленных сетевых решений инициатива невозможна
Параллельно с созданием специальных энергетических зон потребуется развитие магистральной телеком-инфраструктуры с высокоскоростными каналами передачи данных. Перспективы реализации инициативы во многом будут определяться тем, как между участниками распределят зоны ответственности и источники финансирования.
Установить единые сроки на уровне регуляторных требований возможно, однако их соблюдение на практике потребует заранее подготовленной сетевой инфраструктуры, доступных мощностей и прозрачного механизма финансирования строительства энергосетевых объектов.
КонтекстВ начале февраля операторы электросетей стали отклонять заявки новых дата-центров на подключение в столичном регионе: доступные мощности исчерпаны — они либо задействованы, либо забронированы крупными компаниями до 2026–2028 годов. Срок ожидания технологического присоединения достигает 1–2 лет.
- Nvidia снизила инвестиции в OpenAI в три раза — до $30 млрд: инвесторы не уверены в рынке ИИ В обмен производитель чипсов получит долю в компании OpenAI 20 февраля 2026, 11:24
- Бизнес просит Минцифры пересмотреть условия доступа к данным пользователей: реформа ускорит обучение ИИ Компании просят ввести в законодательство понятие датасета 19 февраля 2026, 19:26
- Яндекс научил ИИ выбирать места для станций «Бери заряд»: модель оценивает 11 млн локаций и прогнозирует их выручку Локации получат оценку от 1 до 100 19 февраля 2026, 18:48
- 27% россиян опасаются нейросетей: среди главных страхов — создание суперкомпьютера и порабощение человечества Треть россиян боится развития ИИ, половина не боится ничего 18 февраля 2026, 21:30