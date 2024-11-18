В Совфеде предложили обязать Telegram предупреждать пользователей о мошенниках

Первый зампред комитета Совета Федерации по госстроительству Артем Шейкин предложил обязать Telegram и другие популярные в России мессенджеры периодически уведомлять пользователей о способах интернет-мошенничества. Об этом он заявил «РИА Новости».

«Считаю необходимым ввести обязательные меры по информированию пользователей через мессенджеры, самыми популярными из которых являются “Яндекс.Мессенджер”, VK Teams, WhatsApp, Telegram и Viber, о новых способах мошенничества», — отметил сенатор.

По задумке Шейкина, такое уведомление должно осуществляться двумя способами — при первой установке приложения пользователю необходимо показывать наиболее распространенные способы интернет-мошенничества, а впоследствии ежемесячно уведомлять его о новых стратегиях злоумышленников. Это поможет пользователям «быть более бдительным при обмене сообщениями», пояснил парламентарий.

Он добавил, что число преступлений, совершаемых с помощью мессенджеров, выросло вдвое за год, а каждое седьмое киберпреступление происходит с использованием соцсетей, где «наблюдается рост количества публикаций экстремистского и террористического содержания».

Ранее о том, что количество преступлений, совершаемых при помощи мессенджеров, выросло почти в два раза по сравнению с 2023 годом, заявил глава отдела по расследованию киберпреступлений СК Константин Комарда. «Таких случаев зафиксировано 3072. Мессенджеры используются, как правило, для связи между членами организованной преступной группы для коммуникации в рамках совершения преступления, а также для совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков», — указал он.

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